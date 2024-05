Lavoro in sanità - aumentano stres - malattie e burnout | allarme e proposte Fp Cgil Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 - Sono anni ormai che i lavoratori dellalavorano senza sosta e sotto costante pressione. Secondo Fpsono necessari una serie di interventi. Ci sarebbe bisogno, fa sapere il sindacato, “di nuove assunzioni income altrove, ma i finanziamenti del SSn sono sempre più esigui, si viaggia ormai verso il 6,2 % del pil, più di un punto sotto la media europea del 7,4. Alla fine sono proprio i lavoratori più esposti a pagare il prezzo più alto di un sistema fiscale iniquo in cui la ricchezza reale non viene mai tassata, in cui si tollera un’evasione fiscale insopportabile di quasi 100 miliardi all’anno. Uno sfregio per tanti lavoratori sottopagati per la decrescita del potere d’acquisto, unico Paese in Europa negli ultimi 30 anni. Per non parlare della strage delle morti ...