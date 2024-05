Latina Operazione Alto Impatto nei quartiere Q4-Q5 | un uomo in manette - controlli a tappeto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella serata del 18 maggio a, in esito a un servizio straordinario di controllo del territorio svolto a partire dalle 19 in coordinamento con locale Questura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza nei quartieri “q4 – q5” di questo centro, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, unitamente a personale del locale Gruppo Carabinieri L'articolo Temporeale Quotidiano.

Arrivano le prime condanne per alcuni degli imputati nell’ Operazione “Ade” dei carabinieri, che a maggio dello scorso anno ha smantellato un’organizzazione dedita allo spaccio di grandi quantità di droga, tra cui hashish, marijuana, cocaina e ...

CRONACA DI Roma – Una vasta Operazione di Polizia ha portato al sequestro di un’area in provincia di Roma e di una ex fabbrica a Latina , nell’ambito di controlli nazionali mirati a individuare discariche e siti di stoccaggio abusivi. In provincia ...

Latina – Vasta operazione della polizia di Stato sul territorio nazionale per il Contrasto all’illecito smaltimento di rifiuti , per accertare e sanzionare le molteplici forme di illiceità nel delicato settore della tutela ambientale. Le articolate ...

Un'importante operazione della Polizia di Stato ha scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti, coinvolgendo 41 persone fisiche e 9 entità giuridiche sparse in diverse regioni italiane. L'indagine,

Il tutto è partito dal vasto incendio divampato il 23 giugno 2019 all'interno di un impianto di rifiuti ubicato nell'area industriale di Frosinone

Ieri pomeriggio, a latina, un'operazione condotta dai Carabinieri ha portato all'arresto di due individui, nati nel 1981 e nel 1998 e residenti in provincia di latina. L'azi