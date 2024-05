Latina - ai domiciliari per aver rapinato un disabile non si fa trovare in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – La Polizia di Stato di, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale dinei confronti di D.S.C., soggetto già ristretto agli arresti. In particolare l’uomo, nello scorso mese di dicembre, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arrestiin quanto imputato per il reato di rapina aggravata commessa ai danni di un cinquantenne invalido. Lo scorso 10 maggio, durante i consueti ed incisivi controlli a persone ristrette agli arrestio sottoposti a misure alternative alla detenzione, effettuati dai poliziotti della Squadra volante, l’uomo non era stato rinvenuto in; un’assenza non giustificata e non autorizzata ...