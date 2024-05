(Di lunedì 20 maggio 2024) Nella lotta, l’esperto dermatologo non ha dubbi e da il suo consiglio: “l’ItaliaOlanda” La lottasta prendendo una nuova direzione, con gli esperti che suggeriscono un approccio innovativo e preventivo.-Ansa- Notizie.comLa proposta arriva direttamente dal mondodermatologia: introdurre in Italia i dispenser di creme solari gratuiti sulle spiagge, seguendo l’esempio di Paesi come l’Olanda. Lotta ai: l’importanzaprevenzione La protezione dai raggi UV è fondamentale per prevenire il melanoma ...

L’appello dell’esperto contro i tumori della pelle:’l’Italia copi l’Olanda’ - L’appello dell’esperto contro i tumori della pelle:’l’Italia copi l’Olanda’ - Nella lotta contro i tumori della pelle, l’esperto dermatologo non ha dubbi e da il suo consiglio: “l’Italia copi Olanda” La lotta contro i tumori della pelle sta prendendo una nuova direzione, con ...

Lotta ai tumori, a Bologna rivoluzionaria tecnologia per la diagnosi (e non solo): unica in Europa - Lotta ai tumori, a Bologna rivoluzionaria tecnologia per la diagnosi (e non solo): unica in Europa - tumori, a Bologna la nuova “Pet/Ct Total-Body” da 21 milioni di euro. Unica in Europa, apre nuovi orizzonti per la Ricerca Oncologica ...

Olio d'oliva contro il cancro, 3 cucchiai al giorno riducono il rischio di morte - Olio d'oliva contro il cancro, 3 cucchiai al giorno riducono il rischio di morte - Lo studio della Fondazione Veronesi-Neuromed: il consumo regolare fa bene e non solo al cuore ...