L’allenatore applaude chi è partito di rincorsa Coach Caja si gode il vantaggio | Ma sarà una serie durissima

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’effetto farfalla come l’effetto, ovvero come la cura dei dettagli più piccoli possono generare onde d’entusiasmo di squadra che rovesciano le sorti di un match. Così, dal cambio delle minuzie difensive alla crescita esponenziale delle seconde linee, questa Fortitudo ha costruito il primo tassello. "È stata una partita difficile – commenta il tecnico –, come ci aspettavamo. Rieti ha dimostrato il suo valore e il suo percorso in campionato, oltre al 3-0 ai quarti. Primo tempo di grande abnegazione difensiva, poi hanno pagato il fatto di non avere un giocatore importante e questa cosa ci ha aiutato. È un avversario da rispettare e saranno tutte battaglie come questa, hanno una mentalità che non si esaurisce mai. Dobbiamo stare sul chi va là". Lo slancio difensivo dei secondi 20’ alla base del successo. "Nel primo tempo non abbiamo difeso al nostro livello ...