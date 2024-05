La Volta Buona anticipazioni e ospiti settimana dal 20 al 24 Maggio 2024

(Di lunedì 20 maggio 2024) Caterina Balivo torna su Rai 1 con il suo amato programma “La”, pronto a intrattenere e appassionare il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno glie ledelle puntate in onda da lunedì 20a venerdì 24. Preparatevi a unaricca di emozioni, interviste esclusive e momenti indimenticabili. LaLunedì 20: Gianfranco Vissani, Moreno e Nicolas Maupas Lainizia con il botto grazie alla presenza di Gianfranco Vissani, uno degli chef più celebri d’Italia. Con la sua passione per la cucina e la sua esperienza, Vissani ...

Italiani brava gente Una volta, forse - Italiani brava gente Una volta, forse - Quanto sta accadendo all’ industria italiana è sotto gli occhi, veri e virtuali, di buona parte della popolazione del pianeta. Quella stessa che in buona parte, ormai da tempo, identifica la definizio ...

Meta Llama 3 e Google Gemini 1 5 Pro e quello che c'è da sapere sull Ai on device - Meta Llama 3 e Google Gemini 1 5 Pro e quello che c'è da sapere sull Ai on device - Meta Llama 3 è il nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) presentato giovedì scorso dalla società guidata da Mark ...

Veronica Peparini e Andreas Muller per la prima volta in tv con tutti i figli, gemelline neonate incluse: il ballerino piange - Veronica Peparini e Andreas Muller per la prima volta in tv con tutti i figli, gemelline neonate incluse: il ballerino piange - Veronica Peparini e Andreas Muller per la prima volta in tv con tutti i figli, gemelline neonate incluse: il ballerino piange ...