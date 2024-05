La tettoia delle polemiche infinite La ditta se ne va - il Comune fa causa

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il danno e la beffa. Di certo, un brutto pasticcio quello in cui è incappato ildi Desio relativamente ai lavori di riqualificazione della storica, decadente,ex Gavazzi di via Carducci. È passato oltre un anno ormai, infatti, da quando gli interventi – che erano partiti dopo parecchi anni di attese e– si sono paralizzati. Adella sparizione dell’azienda appaltatrice, che da un momento all’altro, nell’aprile scorso, ha disertato il cantiere, senza farsi più viva. Un imprevisto che ha costretto l’Amministrazione comunale a correre ai ripari. Negli ultimi giorni il direttore dei lavori ha concluso la redazione dello stato di consistenzaopere eseguite, che ammontano a una cifra irrisoria di circa 15mila euro, rispetto ai 510mila euro di appalto assegnati. E ha ...

