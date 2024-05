La teoria del complotto su Usyk | “Sta inalando qualcosa” Ma è il bacio della fede

Di Leonardo Bianchi Il presidente statunitense Joe Biden non sarebbe veramente Joe Biden , ma un personaggio interpretato dal famoso attore Jim Carrey . Questa teoria , totalmente infondata, è al centro di due video in lingua inglese su TikTok ...

The Expatriate – In fuga dal nemico: come finisce il film Spiegazione del finale - The Expatriate – In fuga dal nemico: come finisce il film Spiegazione del finale - In “The Expatriate – In fuga dal nemico”, un thriller avvincente e pieno di sorprese, il protagonista Ben si trova coinvolto in una complessa e pericolosa trama internazionale. Grazie ...

Gli allarmi per la qualità dei velivoli iraniani, senza ricambi causa sanzioni: incidenti e complotti nella storia del regime - Gli allarmi per la qualità dei velivoli iraniani, senza ricambi causa sanzioni: incidenti e complotti nella storia del regime - I decenni dopo la rivoluzione del 1979 sono costellati da episodi traumatici, faide interne, infiltrazioni e sabotaggi. Gli allarmi per la qualità dei velivoli senza ricambi causa sanzioni ...

Francesco Carraro: «Li chiamano complottisti, ma tengono viva la democrazia» - Francesco Carraro: «Li chiamano complottisti, ma tengono viva la democrazia» - L'avvocato e saggista Francesco Carraro presenta al DiariodelWeb.it il suo ultimo libro «Elogio del complottista», appena uscito per la casa editrice Byoblu ...