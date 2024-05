La tempesta antidemocratica che rischiamo di non vedere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ezio Mauro solleva su Repubblica la questione decisiva della politica di oggi, a partire da un editoriale dell’Economist in cui ci si domanda, dinanzi alla concreta possibilità che Donald Trump torni alla Casa Bianca, se l’America sia a prova di dittatore. Il punto, scrive Mauro, è che «l’ordine costituzionale è vulnerabile», negli Stati Uniti e anche in Italia. Basterebbe a dimostrarlo, aggiungo io, il fatto che gli ammiratori di Trump siano oggi al vertice del governo (e anche, in parte, dell’opposizione), senza essersi mai sognati di dirgli una parola di critica nemmeno dinanzi al suo rifiuto di riconoscere la sconfitta elettorale del 2020 e al conseguente assalto al Parlamento del 6 gennaio 2021. Secondo Mauro la differenza fondamentale tra Stati Uniti ed Europa è che «l’America ha timore di nominare la società» mentre «l’Europa è titubante quando deve definire la politica». Una ...