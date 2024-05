La Spezia - uccide la ex e si suicida

(Di lunedì 20 maggio 2024) 17.20 Un uomo di 44 anni ha ucciso l'ex moglie a coltellate, in un'abitazione a Riccò del Golfo (La). Subito dopo l'uomo, un operaio tunisino, si è tolto la vita con la stessa arma con cui ha ucciso la donna. L'uomo era indagato per maltrattamenti e di recente era stato colpito da un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla casa di famiglia. La coppia aveva due figli, entrambi adolescenti.

“Per quasi tutto il mondo io sono l’assassino dell’ispettore Raciti . Mi è cambiata la vita, mi hanno fatto pagare un omicidio che non ho commesso. Ma sono sereno con la mia coscienza, non ho ucciso Raciti e ho pagato tutta la mia pena fino ...

