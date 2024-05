La prima stella ’’Operazione nostalgia’’con i vecchi campioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’ennesima festa al Meazza per il ventesimo scudetto dell’Inter è cominciata già nel pre-partita, con a bordo campo tre protagonisti che nel 1966 hanno conquistato la, mettendo in bacheca il decimo tricolore della storia nerazzurra. Insieme al vice-presidente Javier Zanetti, all’ad Beppe Marotta, al direttore sportivo Piero Ausilio e al tecnico Simone Inzaghi (nella foto) c’erano infatti Sandro Mazzola, Gianfranco Bedin e Renato Cappellini, ai quali sono state consegnate le maglie coi numeri che portavano allora sulle spalle. Sempre nel pre-gara ha ritirato un riconoscimento anche lo stesso Simone Inzaghi. Pochi giorni fa, infatti, la Lega Serie A aveva annunciato il miglior allenatore del campionato relativo al mese di aprile, indicando proprio il tecnico fresco campione d’Italia con l’Inter. Per Inzaghi è la terza volta in questo ...