La Patria come logo per allocchi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 maggio 2024) La? Unperil Colosseo di plastica in vendita a Roma,la gondola di fabbricazione cinese sulle bancarelle di piazza San Marco,certi ministeri con lessico da Istituto Luce. Sulla Topolino amaranto si va che è un incanto e dalle parti della Fiat (che ormai è undi Stellantis) hanno pensato che non ci fosse nulla di meglio che appiccicare una bandiera italiana sulle portiere del quadriciclo venduto in Italia sulla spinta del patriottismo. Peccato che quelle auto di italiano non abbiano nulla: non il progetto iniziale, non l’idea se non per l’usurpazione del nome, non la manodopera e nemmeno – figurarsi – le tasse per sostenere l’Italia, la sanità italiana, i conti italiani, i servizi italiani, le pensioni italiane e così ...