(Di lunedì 20 maggio 2024) Ennesimo recupero in mare di un barchino died ennesima polemica per un: per la Ocean Viking il prossimo sbarco sarà a Ortona

La Ong recupera i migranti (lontano) e pretende un porto in Sicilia (vicino) - La Ong recupera i migranti (lontano) e pretende un porto in Sicilia (vicino) - Ennesimo recupero in mare di un barchino di migranti ed ennesima polemica per un porto lontano: per la Ocean Viking il prossimo sbarco sarà a Ortona ...

Montenegro: delegazione di Caritas Marche a Bar, “collaborazioni per migranti e rifugiati”. Progetti a sostegno delle Caritas locali - Montenegro: delegazione di Caritas Marche a Bar, “collaborazioni per migranti e rifugiati”. Progetti a sostegno delle Caritas locali - Una delegazione di Caritas Marche in questi giorni è nei Balcani alla scoperta delle attività e dei progetti messi in campo dalle Caritas locali e per conoscere da vicino la “Rotta Balcanica”. Sabato ...

L’Arcivescovo: «La Chiesa dalle genti custodisce l’originalità cristiana» - L’Arcivescovo: «La Chiesa dalle genti custodisce l’originalità cristiana» - Tra gente che «che si immagina un dio lontano, inutile, indifferente ... La sfida è far diventare i fedeli migranti sempre più protagonisti». Protagonisti come fedeli e come fratelli tutti nella ...