La curva Juventus grida Mister Allegri mentre il Bologna sommerge di gol la Juve di Montero

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dallarisuona il grido “ildi gol laalmeno nei primi 25 minuti è un tiro al bersaglio. Una sfida impari tra la squadra di Thiago Motta e i bianconeri guidati dadopo la decisione della dirigenza di esonerareche li aveva condotti alla vittoria della Coppa Italia. Ilha segnato il primo gol dopo novanta secondi con Calafiori. Il secondo dopo undici minuti con Castro. C’è stato anche un terzo gol ma annullato per evidente fuorigioco. In tribuna i volti accigliati di Giuntoli, Scanavino e Ferrero, soprattutto perché dalla ...

Juventus , comunicato duro della Curva Sud: “Non ci meritate , per noi la stagione finisce qui” In Serie A clima caldo in casa del Napoli, del Milan e della Juventus . I tifosi protestano contro le proprie squadre. Oggi la Juve scenderà in campo ...

Thuram salta al coro "Chi non salta è juventino", arriva Papà Lilian e lo punisce con uno schiaffo - Thuram salta al coro "Chi non salta è juventino", arriva Papà Lilian e lo punisce con uno schiaffo - Presente a San Siro anche il padre Lilian, grande campione juventino che ha accettato di mettersi la maglia del figlio ma ai cori contro la juventus non ci ha visto più. Quando la curva infatti ha ...

La curva dell'Inter: "Chi non salta juventino è" e Lilian Thuram tira un ceffone al figlio Marcus VIDEO - La curva dell'Inter: "Chi non salta juventino è" e Lilian Thuram tira un ceffone al figlio Marcus VIDEO - Anche sull’ultima sfida a San Siro, Inter-Lazio, è calato il sipario. Lo stadio Giuseppe Meazza, colmo di tifosi nerazzurri, ha salutato i campioni d'Italia, dove il trofeo della Serie A è stato conse ...

"Chi non salta è della Juve", papà Thuram tira un ceffone al figlio Marcus - "Chi non salta è della Juve", papà Thuram tira un ceffone al figlio Marcus - Non sono mancati momenti divertenti durante la festa scudetto dell'Inter dopo la gara contro la Lazio. Quello nel video qui sopra l'ha regalato la famiglia Thuram: Marcus risponde al coro "chi non sal ...