La Corte Penale Internazionale equipara Netanyahu a Sinwar e ne chiede l' arresto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo della(Cpi) dell'Aia, Karim Khan, ha annunciato questa mattina che presenterà «richieste di mandato d'alla 1a Camera preliminare per i leader di Hamas e Israele per la situazione nello Stato di Palestina». Descritto come un musulmano praticante, che ha spesso citato il Corano nelle dichiarazioni pubbliche, Khan è un fedele del movimento Ahmadiyya, nato nel 1889 a Qadian, nel Punjab, una regione dell’India del Nord, all’epoca sotto il controllo del Regno Unito. Gli Ahmadi rivendicano il titolo di musulmani e, in quanto gruppo minoritario in un certo numero di nazioni a maggioranza musulmana, sono stati soggetti a persecuzioni dopo essere stati etichettati come non musulmani e persino come agenti di Israele. Al suo attivo vanta tre decenni di esperienza come ...

Il procuratore capo della Cpi ha chiesto il mandato d'arresto per Benjamin Netanyahu e per il capo di Hamas Yayha Sinwar. Le richieste di mandati riguardano anche altri due leader di Hamas e il ministro degli Esteri israeliano Yoav Gallant. I reati ...

La Corte Penale Internazionale ha chiesto un mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu - La corte penale Internazionale ha chiesto un mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu - Per crimini di guerra e contro l’umanità a Gaza, chisto lo stesso provvedimento per il ministro della Difesa israeliano e per i leader di Hamas ...

Il procuratore della Cpi chiede mandati d’arresto per Netanyahu e tre leader di Hamas - Il procuratore della Cpi chiede mandati d’arresto per Netanyahu e tre leader di Hamas - Il procuratore della corte penale internazionale Karim Khan ha chiesto il 20 maggio mandati d’arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per tre leader di Hamas sospettati di aver c ...

Processo Aste ok, si discute il ricorso in Cassazione - Processo Aste ok, si discute il ricorso in Cassazione - Sara’ discusso il 12 luglio prossimo, dalla Suprema corte di Cassazione, VI Sezione, il ricorso presentato dal pubblico ministero Henry Jhon Woodcock, riguardante emessa dal Tribunale di Avellino il 2 ...