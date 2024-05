La Corte penale internazionale chiede mandati d' arresto per Netanyahu e Sinwar

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il procuratore capo dellaha chiesto alla Camera preliminare del tribunale di emetteredicontro il premier israeliano Benyamine il suo ministro della Difesa Yoav Gallant per "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" nella Striscia di Gaza dall'8 ottobre 2023. Analogo provvedimento è stato chiesto per i leader di Hamas Yahya, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh e Diab Ibrahim Al Masri per "crimini di guerra e contro l'umanità" commessi in Israele e nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023.