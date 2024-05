La battaglia di una famiglia | Nostra figlia discriminata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un ricorso per discriminazione contro il Comune di Sesto San Giovanni. Lo ha presentato ladi una bambina disabile, per aver ricevuto un numero di ore di assistenza educativa inferiore a quello che era indicato nel Pei, il piano educativo individualizzato. Non appena ricevuta la notifica del contenzioso, il Settore Educazione del municipio ha scritto alla cooperativa, che ha in appalto il servizio, perché fossero erogate le ore ulteriori. Un modo, scrive l’Avvocatura del Comune alla Giunta, per "tentare di limitare i danni, in previsione di una sicura soccombenza, data la fondatezza delle domande avversarie" e per "poter invocare la cessazione - almeno in parte - della materia del contendere", cercando "di evitare la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e di ridurre l’entità della condanna alle spese legali". La stima è di circa 9.108,74 ...