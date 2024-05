Kyndryl e NVIDIA in una partnership per accelerare l’integrazione dell’intelligenza artificiale

(Di lunedì 20 maggio 2024), il più grande fornitore di servizi di infrastruttura tecnologica al mondo, ha annunciato una collaborazione conperlo sviluppo, l’implementazione e l’utilizzo di analisi e soluzioni di business basate sull’intelligenza. Grazie al comunicato stampa scopriamo cheBridge, la piattaforma aperta alimentata da Intelligenzadi, supporterà il processo end-to-end di sviluppo e implementazione dell’AI in ambienti aziendali per i clienti che utilizzano full-stack il software e computing accelerato diinoltre sfrutterà le competenze diConsult perla capacità dei clienti di testare, verificare e implementare ...

Kyndryl e NVIDIA: una partnership per accelerare l'adozione dell'IA generativa - Kyndryl e nvidia: una partnership per accelerare l'adozione dell'IA generativa - La collaborazione fra le due aziende offrirà tecnologie e servizi fondamentali per i clienti che desiderano scalare rapidamente le soluzioni di IA generativa per rimanere competitivi nei propri settor ...

Punto di svolta per le azioni Nvidia Ecco gli obiettivi degli analisti - Punto di svolta per le azioni nvidia Ecco gli obiettivi degli analisti - nvidia si prepara a rivelare i risultati finanziari, con gli analisti che prevedono un forte rialzo delle sue azioni.

Kyndryl e NVIDIA collaborano per accelerare l’integrazione dell’AI - Kyndryl e nvidia collaborano per accelerare l’integrazione dell’AI - Kyndryl ha annunciato una collaborazione con nvidia per accelerare lo sviluppo, l'implementazione e l'utilizzo di analisi e soluzioni di business basate sull'intelligenza artificiale.