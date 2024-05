Klizan si prende la Camparini Cup In 500 a Canali per vedere la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Parla slovacco l’edizione numero 23 dellaGioielli Cup. La manifestazione internazionale ospitata dal Circolo Tennis di, che ha visto oltre 500 persone assiepate sul campo centrale per assistere alla, va a Martin, vincitore al termine di un match equilibrato sull’olandese Jelle Sels, mettendo in mostra un dritto mortifero oltre ad una capacità rara di non fallire mai nei momenti chiave del match. Non è un caso che, prima di due anni di inattività, il 34enne di Bratislava fosse salito fino al numero 24 del mondo, mettendo in bacheca 24 titoli Atp. Arrivato a Reggio dopo aver vinto un altro M25 in Spagna, poco distante da Barcellona, "Klizo" è all’atto decisivo senza perdere un set, eliminando via, via i vari Wehnelt, Bondioli, Picchione e, in semi, la testa di serie ...