Kevin Costner si è giocato tutto per realizzare Horizon - la saga western che sognava da 36 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) A volteimmagina di guardare sé stesso in un film su. Se ne sta seduto al cinema; è buio e si gode lo spettacolo come abbiamo fatto noi nel corso degli, facendo il tifo per il proprio successo. Durante i momenti di sconforto o di stress, pensa «Devo essere il mio film». Nei, il genere preferito da, l’eroe è sempre in sella pronto a combattere e nonostante sia in condizioni di inferiorità numerica e di armi, alla fine ne esce vittorioso. Spesso è proprio questo il suo modo di vedere sé stesso. Come è noto, la sua prima grande occasione da attore è stata la partecipazione al film Il grande freddo del 1983; il problema è che, dopo le riprese, tutte le scene in cui doveva apparire sono state tagliate. Prima di essere escluso ...

Più Waterworld che Balla coi lupi, il nuovo film di Costner presentato a Cannes non lascia presagire nulla di buono per i prossimi capitoli della Saga . La recensione

Un debutto promettente Trentaquattro anni fa, Kevin Costner ha fatto il suo debutto alla regia con Balla coi lupi, un western toccante e culturalmente complesso che ha vinto diversi Oscar, tra cui quello come miglior regista per Costner . Questo ...

