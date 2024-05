Juventus Next Gen-Carrarese martedì 21 maggio 2024 ore 20 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di lunedì 20 maggio 2024) UnaGen che non ti aspetti va a fare la voce grossa al Pinto di Caserta, ribaltando la sconfitta della gara d’andata con una prova sontuosa e di grande personalità. Incredibili i ragazzi di Brambilla che hanno meritato la vittoria ben oltre il punteggio del campo, avendo messo ai paletti una delle squadre più interessanti della serie C. Sfida InfoBetting: Scommesse Sportive e

Entrano nel vivo i playoff di Serie C, con in programma i match di ritorno del primo turno , nella rincorsa a un posto nella prossima Serie B....

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Juventus Next Gen e Carrarese, valido per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . I bianconeri sono riusciti a riscattare la sconfitta ...

Caserta (Alfredo Stella). Termina il campionato la Casertana ad un soffio dai quarti. Vince con merito la Juve Next Generation mostratasi a tratti troppo forte per i Falchetti. Escono tra gli applausi gli uomini di Cangelosi. Primo tempo: Primo ...

Nicolò Fagioli torna in campo: scontata la squalifica, è convocato per Bologna-Juventus e sogna Euro 2024 con l'Italia - Nicolò Fagioli torna in campo: scontata la squalifica, è convocato per Bologna-juventus e sogna Euro 2024 con l'Italia - SERIE A - Nicolò Fagioli convocato dopo quasi 8 mesi. Mister Montero lo chiama per Bologna-juventus, lui sogna ancora la Nazionale verso Euro 2024. Lo scenario.

Casertana no stop dopo i playoff: il mercato da Degli Esposti ai rinnovi - Casertana no stop dopo i playoff: il mercato da Degli Esposti ai rinnovi - «Grazie lo stesso». Con questo coro i tifosi assiepati nei distinti hanno salutato la Casertana dopo la sconfitta di sabato sera contro la juventus next Gen. Un 3-1 che lascia poco ...

Sassuolo in B, tutti contenti: perché i tifosi di Inter, Juventus (e non solo) detestano il club emiliano - Sassuolo in B, tutti contenti: perché i tifosi di Inter, juventus (e non solo) detestano il club emiliano - Il Sassuolo in B fa tutti contenti sul web: i tifosi di Inter, juventus, Milan, Napoli e altri club esultano (per motivi diversi) per la caduta degli emiliani.