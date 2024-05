Juve - sono sempre brividi A Bologna il totem Montero C’è in palio il terzo posto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lasciato l’Allegri furioso, lasi affida al grintosoper le ultime curve del campionato. Che una formalità non: al Dall’Ara, stasera, la Signora dovrà non disperdere lo spirito che le ha consentito di vincere la Coppa Italia nella sfida per il– ma occhio anche all’Atalanta in rimonta – contro ildi Thiago Motta. Il meteo prevede per il monday night di A una tempesta emotiva. Da una parte, la Signora rivitalizzata dal ritorno al successo deve fare i conti con l’assenza del condottiero Max che, risultati a parte, ha avuto l’indiscutibile merito di evitare lo sfaldamento del gruppo in un triennio tormentatissimo: senza contare poi le incognite che riguardano anche il prossimo progetto tecnico. Dall’altra, ileuforico per ...

La Juventus , dopo aver esonerato Allegri, penserà a ripartire con un nuovo progetto: ecco le ultime sul Calciomercato La Juventus dovrà ripartire senza Allegri e (probabilmente) con Thiago Motta in panchina. In attesa di ulteriori aggiornamenti a ...

Thiago Motta e il futuro alla Juve: l’incontro decisivo con Saputo - Thiago Motta e il futuro alla juve: l’incontro decisivo con Saputo - BOLOGNA - Che sera, questa sera al Dall’Ara. Cominciamo dicendo che è l’ultima partita del Bologna in casa di un’annata storica, che ha regalato alla squadra rossoblù (e alla sua gente) un posto in Ch ...

Come giocherà la Juve di Montero: il modulo contro il Bologna - Come giocherà la juve di Montero: il modulo contro il Bologna - TORINO - Nasce al mattino presto la juve di Montero. Non c'è tempo da perdere, la chiamata del club che l'ha fatto grande da giocatore e di cui è diventato una leggenda (278 presenze e 10 titoli in no ...

Diretta Bologna-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta Bologna-juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Esordio in panchina per Paolo Montero che nella penultima giornata di campionato sfida i rossoblù di Thiago Motta: in palio c'è il terzo posto in classifica ...