Jovetic Quanti ricordi in viola

(Di lunedì 20 maggio 2024) Le parole di Stevanin vista della finale di Conference League tra l’Olympiacos e la sua ex squadra Fiorentina. Sei anni alla Fiorentina, poi l’addio e adesso, dieci anni dopo, Stevanritrova la sua ex squadra in finale di Conference League, dove gli affronterà con la maglia dell’Olympiacos. Il fantasista montenegrino ha parlato dei suoiine della partita a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. – «Sarà la mia partita del cuore. A Firenze ho ancora casa, vicina allo stadio. I legami, certi legami, non si dissolvono. Ci sono ragazzi che sento ancora: Frey, Mutu, Kuz, Seferovic. Poi i tre magazzinieri storici della, soprattutto Leo Marchetti. Amici. Mi sembra la sceneggiatura di un film. Veramente. Ho pensato anche un’altra cosa: l’anno scorso ...

