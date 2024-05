Italiani brava gente? Una volta - forse

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quanto sta accadendo all’ industria italiana è sotto gli occhi, veri e virtuali, di buona parte della popolazione del pianeta. Quella stessa che in buona parte, ormai da tempo, identifica la definizione Made in Italy con un attestato di qualità. Esso è valido, fino a prova contraria, per ogni prodotto su cui appare un simbolo inequivocabile dità. Il più diffuso è il tricolore. Per avere un’ idea del grande valore di “quel certificato di nascita” informale, basti osservare ogni tanto il monitoraggio effettuato e sottoposto a continuo aggiornamento, dalla Coltivatori Diretti sulla contraffazione dei prodotti alimentari, anche se con l’uso della sola Bandiera tricolore, riprodotta in scala sui contenitori. Essi sono prodotti e distribuiti regolarmente dappertutto. Quelli alimentari sono i più soggetti a finire nella categoria dei falsi, ...