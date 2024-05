Iran - Tajani | Ci auguriamo che nuova dirigenza lavori per stabilità area e pace

(Di lunedì 20 maggio 2024) "Nella riunione è stato fatto un punto della situazione. Mi pare che si sia trattato di un incidente e anche la posizioneiana lascia intendere che non ci siano condizionamenti esterni". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione presieduta dalla premier Giorgia Meloni convocata dopo la morte del presidenteiano Ebrahim Raisi. "Noi ciche ladell'possa lavorare per ladell', per lae anche per il dialogo - ha aggiunto -. Esprimiamo le nostre condoglianze all'per ciò che è accaduto. Tutto lascia pensare che si sia trattato o di un incidente provocato dal maltempo o da guasto ...

Iran in lutto, domani cerimonia funebre Raisi: Mokhber presidente - iran in lutto, domani cerimonia funebre Raisi: Mokhber presidente - Roma, 20 mag. (askanews) – Il giorno dopo, in iran, è quello delle conferme. Ieri lo schianto dell’elicottero in una zona impervia dell’Azerbaigian orientale. Oggi l’annuncio del governo: il president ...

