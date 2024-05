Iran | Mattarella - ‘cordoglio per Rais - ministro Esteri e tutte le vittime’

Ebrahim Raisi è morto . Il Presidente dell' Iran , dato per disperso nelle prime ore della giornata di ieri, dopo un incidente con l'elicottero, non ce l'ha fatta. La tv di Stato Iran iana ha dato la notizia ufficiale del decesso, definendo Raisi , 64 ...

Non ci sono sopravvissuti. I rottami del velivolo, su cui viaggiava anche il ministro degli esteri , sono stati rinvenuti grazie a un drone turco in grado di individuare fonti di calore

Mattarella, cordoglio per la morte di Raisi e per le vittime - Mattarella, cordoglio per la morte di Raisi e per le vittime - "Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ...

