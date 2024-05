Iran - Mattarella | Cordoglio per la morte di Raisi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 – “Esprimo il mioper ladel Presidente, Ebrahim, del ministro degli Esteri, Hossein Amir Abdollahian, e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ieri“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Il messaggio del presidente indiano Modi, giornata di lutto in Pakistan, "sincere condoglianze" dall'Ue ''Dolore e tristezza'' sono i sentimenti espressi da Hamas nel messaggio di ''sincere condoglianze'' diffuso dopo la conferma della morte del ...

Cina: una tragica morte, Raisi "buon amico" del popolo cinese - Cina: una tragica morte, Raisi "buon amico" del popolo cinese - Pechino, 20 mag. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato le sue condoglianze all'Iran per la scomparsa in un incidente di elicottero del presidente Raisi.

Cordoglio del mondo per Raisi. Mattarella e Meloni, solidarietà al popolo iraniano - cordoglio del mondo per Raisi. Mattarella e Meloni, solidarietà al popolo iraniano - Putin e Xi, il leader di teheran era 'un amico'. Houti ed Hezbollah, 'una perdita per il mondo islamico' (ANSA) ...

