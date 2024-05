Iran in lutto - domani cerimonia funebre Raisi | Mokhber presidente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (askanews) – Il giorno dopo, in, è quello delle conferme. Ieri lo schianto dell’elicottero in una zona impervia dell’Azerbaigian orientale. Oggi l’annuncio del governo: ilEbrahimè morto. La Repubblica islamica piange il suo “martire in servizio”, e con lui tutte le vittime dell’incidente. Tra loro, anche il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. La Guida suprema Ali Khamenei ha deciso di decretare cinque giorni dinazionale e, secondo quanto previsto dalla Costituzione, ha già dato il via libera alle successioni ad interim: il primo viceMohammadassume la presidenza, con il compito di preparare nuove elezioni entro i prossimi 50 giorni, il viceministro Ali Bagheri Kani guiderà la diplomazia ...