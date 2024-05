Iran come Slovacchia? L’ipotesi al momento pare decisamente avventata | cosa sappiamo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag – Sull’pendono ora dubbi simili a quelli che hanno sconvolto gli analisti un po’ più arguti dopo l’attenato al primo ministro dellaRobert Fico: ovvero che in qualche maniera c’entri l’Occidente. Alriporta l’Ansa, l’ultimo aggiornamento sulla caduta dell’elicottero del presidenteiano Ebrahim Raisi riguarda il ritrovamento del velivolo con la successiva dichiarazione ufficiale sulla sua morte da parte delle istituzioniiane. L’elicottero di Raisi: breve riassunto dell’incidente L’elicottero con a bordo il presidenteiano è caduto nella serata di ieri, tentando un violento atterraggio di emergenza in una zona montuosa dell’Arzebaijan. Secondo le prime ricostruzioni, la causa principale potrebbe essere stata il ...

