Inter - Zhang al capoline - l' omaggio della Nord Malagò | Coi fondi succede questo

Il futuro societario dell` Inter rimane in bilico: se entro domani Zhang non restituirà i soldi a Oaktree, il fondo potrà escutere il pegno...

De Paola a TMW Radio: ‘’Poca gratitudine verso Allegri ma era giusta licenziarlo. Su Agnelli...'' - De Paola a TMW Radio: ‘’Poca gratitudine verso Allegri ma era giusta licenziarlo. Su Agnelli...'' - Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole: Come commenta il comunicato di ...