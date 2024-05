Instagram crea dipendenza nei bambini? La Ue indaga su Meta

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se, che controlla i social network Facebook e, ha violato o meno la legge sui servizi digitali (Dsa). E questo per ciò che riguarda ambiti legati alla protezione dei minori. L’esecutivo Ue teme che i sistemi di Facebook e, inclusi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali neire il cosiddetto ‘effetto conigliera’ (o tana del coniglio). L’effetto conigliera si verifica, ad esempio, quando una persona guarda un video: il meccanismo degli algoritmi lo invoglia a guardarne altri simili a non finire. Le piattaforme dei social media sono progettate per massimizzare l’attenzione degli utenti. Gli algoritmi consentono di stimolare dipendenze ...

