In India le temperature sono salite oltre i 47 gradi

Italia spaccata in due a metà maggio. Mentre il Nord vivrà una fase di forte instabilità, con piogge e grandinate improvvise, il Sud vivrà la sua prima parentesi estiva, con temperature che supereranno i trenta gradi . Campania , in arrivo la prima ...

Zone di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in difficoltà per esondazioni ed alluvioni. In Emilia-Romagna dove, proprio un anno fa, l’alluvione sconvolse la regione. Italia spaccata in due dal punto di vista meteo perché al sud ci sono sole e ...

Maltempo in Italia, nuove perturbazioni in arrivo: allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud. Le previsioni - Questa fase di maltempo non sembra voler dare tregua. L'Italia, secondo quanto viene riportato dal Meteo.it, dovrà fare i conti con una serie di perturbazioni molto forti che ...

Allerta meteo al Nord secondo le previsioni meteo, paura in Veneto: arriva la grandine, rischio esondazioni - La penultima settimana di maggio si apre con un'allerta meteo al Nord, tanta la preoccupazione di nuove esondazioni in Veneto: in arrivo grandine e temporali ...

Meteo Lombardia. Imminente peggioramento con piogge e temporali localmente forti. A fasi alterne instabile anche in settimana - Un flusso di correnti umide ed instabili sudoccidentali continua a coinvolgere la nostra regione, pilotato da un centro di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale. Al suo interno scorreranno im ...