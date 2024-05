Il Verona si salva se… Tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Salvezza in pugno per l’Hellas, ma non ancora conquistata: due partite alla fine del campionato per gli scaligeri, eccole. In virtù dello scontro diretto Frosinone-Udinese, al– che ricordiamo ha smantellato la squadra a gennaio trovando però un clamoroso cambio di passo grazie all’ottimo lavoro di Baroni – bastano appena due punti per l’aritmetica. Tre tutti insieme potrebbe trovarli quest’oggi battendo la già retrocessa Salernitana nel recupero. In tal caso, sarebbe festa. Con un pareggio, invece, bisognerebbe non perdere oppure sperare in un risultato positivo dagli altri campi. In caso di sconfitta oggi le cose si complicheranno perché per non dover dipendere dalle rivali sarà necessario vincere contro l’Inter, già in vacanza ma pur sempre campione d’Italia. Ecco le ...