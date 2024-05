Il simpatizzante - la recensione | dal Vietnam secondo Park Chan-Wook

(Di lunedì 20 maggio 2024) La serie: Il, 2024. Creata da:, Don McKellar. Genere: Satirico. Cast: Hoa Xuande, Robert Downey Jr., Sandra Oh, Ky Duyen, Kieu Chinh. Durata: 7 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su NOW TV, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Spionaggio e controspionaggio, pistole vere e guerra dietro la cinepresa, America e. Una spia metà francese e metàita, dopo essere stata esiliata negli Stati Uniti, cerca di cominciare una nuova vita lavorando sul set di un film sulla guerra in. Prima di essere richiamato al suo vero compito. A chi è consigliata? A chi aveva già letto il romanzo del 2015 da cui è tratta la miniserie, agli aficionados del cinema e del lavoro dietro la macchina da presa di ...

