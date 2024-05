Il modello 730 precompilato è a disposizione dei cittadini sul sito dell’Agenzia delle Entrate Diverse le novità

Roma, 20 maggio 2024 – Da oggi si può procedere all’invio del modello 730 precompilato . E quest’anno ci sono diverse novità fra le quali “l’invio semplificato”. Per i lavoratori dipendenti e per i pensionati c’è la possibilità di presentare il ...

oggi , lunedì 20 maggio 2024, è possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Il nuovo modello , disponibile già dal 30 aprile, ora potrà essere accettato e inviato, oppure modificato. Ecco come modificare il 730, cosa succede per chi ...

Il modello da oggi, 20 maggio, può essere modificato e quindi inviato. Scopriamo le novità del 2024 e cosa succede in caso di modifiche - Il modello da oggi, 20 maggio, può essere modificato e quindi inviato. Scopriamo le novità del 2024 e cosa succede in caso di modifiche - Tutte le informazioni utili sul 730 precompilato, che è possibile inviare e modificare da oggi 20 maggio 2024: ecco come e quando arrivano i rimborsi.

Pdl Lega per reintrodurre la leva: "6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni" - Pdl Lega per reintrodurre la leva: "6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni" - Ecco nero su bianco, presentato alla Camera, il progetto di legge leghista (titolo: "Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina") per ...

730 precompilato al via da oggi: come modificare o inviare il modello per ottenere i rimborsi - 730 precompilato al via da oggi: come modificare o inviare il modello per ottenere i rimborsi - Oggi, lunedì 20 maggio 2024, è possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Il nuovo modello, disponibile già dal 30 aprile, ora potrà essere accettato e inviato, oppure modificato.