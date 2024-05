Il milionario che riceve la pensione a 38 anni | ecco come ci è riuscito

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ina 38. No, non è uno dei famosi casi di pre-pensionamento in salsa italiana. E neanche uno relativo a qualche strano escamotage. Si tratta di una storia che viene dagli Stati Uniti, dove il militare Darren Thedieck, attualmente 31enne, potrà dire basta al lavoro tra appena 7. Il merito è della carriera immacolata nell'Air Force americana e degli investimenti che ha scelto di effettuare grazie alla sua laurea in finanza. La storia del militare è stata raccontata dalla Cnbc: arruolatosi all'età di 18, ha conseguito la laurea con addosso la divisa. "Prima volevo fare il dentista ma non ho mai davvero pensato di prendere sul serio quella strada. Volevo un lavoro che mi facesse vedere il mondo" ha raccontato ai media. Nonostante una famiglia non facoltosa alle spalle, èa ...

