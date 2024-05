Il maxi sciopero che vuole paralizzare le città

I sindacati dei tassisti hanno confermano lo Sciopero nazionale di domani, Martedì 21 maggio, con uno stop al servizio d alle ore 8 alle 22. A Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza San Silvestro, d alle 11 alle 17. “È fondamentale ...

Roma, 20 maggio 2024 – Confermato lo Sciopero nazionale dei taxi per domani, martedì 21 maggio. I conducenti delle auto bianche incroceranno le braccia dalle 8 alle 22 in tutta Italia, mentre a Roma si terrà una manifestazione autorizzata in piazza ...