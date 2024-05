Il gesto senza senso di Katy Perry che fa infuriare anche i fan più sfegatati VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024) I cantanti sono indubbiamente artisti sopra le righe, le cui bizzarrie vengono comunque tolleratedai fan che tendono a chiudere un occhio. Tra le artiste internazionali piuttosto chiacchierate e controverse c’è, che si è lasciata andare ad uninsensato durante l’ultima serata sul palco del programma “American Idol”, che non è stato apprezzato però nedai suoi fan. Il lancio della pizza diCome si vede nelsi rivolge verso la telecamera con una faccia un po’ sfrontata, per poi lanciare un pezzo di pizza che aveva tra le mani in mezzo al pubblico. Una ragazza cerca di raccogliere la fetta di pizza ma non ci riesce, dopodiché si guarda quasi incredula le mani ...