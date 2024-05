Il gas a 32 euro con stretta su Gnl e quadro geopolitico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il prezzo del gas torna sui livelli di inizio mese. I Ttf ad Amsterdam sfiorano i 32al megawattora (+3,7%) in scia alladel mercato del gnl e alche guarda al Medio Oriente con la morte del presidente iraniano Raisi in un incidente in elicottero. Secondo Citi "la domanda rovente" in alcune parti dell'Asia è il risultato dell'ondate di caldo record, siccità , crescita economica e calo della produzione nazionale di gas naturale. sintetizza Bloomberg. "La forza della domanda di Gnl dal sud e dal sud-est asiatico ha colto di sorpresa molti operatori del mercato", evidenziano gli analisti che vedono un prezzo medio a 30,5al megawattora nel terzo trimestre. Una maggiore domanda dall'Asia vuol dire che ci sarà "significativamente" meno Gnl da importare in ...