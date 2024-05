Il futuro della ristorazione parte dal lavoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) È appena terminata la Giornata2024, organizzata da Fipe Confcommercio, proprio mentre alla Camera è partito l’iterproposta di legge per l’istituzione di questa giornata ogni terzo sabato del mese di maggio e contemporaneamente si sta procedendo con il rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai nel 2021. Non poteva che partire da qui la riflessione sul settore del Festival di Gastronomika 2024: dal mettere al centro lacon le sue problematiche, le sue sfumature e le sue contraddizioni. “A tutti i costi” è il tema, infatti, che quest’anno Anna Prandoni e la redazione di Gastronomika hanno scelto per indagare sulla panoramica e i dettagli di un settore, che ha bisogno di misurarsi con le nuove sfide dele di cambiare le proprie prospettive. Va da sé che ...