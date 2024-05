Il Frosinone si salva se… Tutte le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Due risultati su tre per la salvezza del, che dopo il girone di andata sembrava assodata e che invece è ora tutta da conquistare: a 90? dalla fine del campionato per i ciociari, eccole. Scontro salvezza delicatissimo contro l’Udinese con il doppio vantaggio di poter anche pareggiare per non finire tra le ultime tre e di giocare davanti al pubblico amico dello Stirpe. Dunque con il segno 1X, al terzo tentativo, la formazione laziale conquisterà per la prima volta la salvezza in Serie A e giocherà nel massimo campionato per due stagioni consecutive. In caso di sconfitta, invece, le cose si complicano: l’Udinese scavalcherebbe il, che a quel punto dovrà sperare in due situazioni: o una doppia sconfitta del Verona tra Salernitana e Inter, oppure la mancata vittoria dell’Empoli contro ...