Il Dr Sucharit Bhakdi e le nanoparticelle lipidiche

(Di lunedì 20 maggio 2024) Su PressKit il 18 maggio è uscito un articolo dal titolo: Causa danni vaccini: “leche portano per il corpo l’NRA non si trovano in natura, non vengono riconosciuti dal nostro sistema immunitario e non vengono distrutte, Dr.Abbiamo pensato di fare cosa utile nel verificare quanto viene riportato, ma prima di farlo crediamo sia il caso di presentare nella maniera corretta il personaggio che ha firmato quelle affermazioni e che ci siamo trovati a trattare già altre volte negli anni scorsi. Premettiamo che oggi ci siamo avvalsi dell’aiuto di ChatGPT 4o per la ricerca delle fonti scientifiche e il riassunto di alcuni contenuti.By Sachwerte Vermögenswerte mit Kompetenz, CC BY 3.0, ...