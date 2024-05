Il direttore dell’Osservatorio Vesuviano a Fanpage it | “Non escludiamo nuove forti scosse nella notte”

(Di lunedì 20 maggio 2024) È iniziato un nuovo sciame sismico con la prima scossa che alle 19:51 ha colpito la zona nord di Solfatara, a Napoli. Come ha spiegato a.it Mauro Antonio Di Vito,dell'Osservatorio, non è escluso un altro evento fortenotte tra 20 e 21 maggio.

