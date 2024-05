(Di lunedì 20 maggio 2024) Doubao ha superato l'avversario Ernie Bot: ora lo sviluppatore di TikTok ha in mano anche ilpiù utilizzato in tutta la

Sette ospedali di Pechino stanno testando l'intelligenza artificiale generativa per la diagnostica dei dati, e non solo

Google DeepMind sviluppa un “fact-checker” per chatbot AI: la soluzione alle allucinazioni? Una delle critiche più comuni nei confronti dei chatbot alimentati dall’AI è il cosiddetto fenomeno delle allucinazioni, quando l’IA risponde in modo ...

Il chatbot AI di Bytedance è il più scaricato in Cina - Il chatbot AI di Bytedance è il più scaricato in cina - Doubao ha superato l'avversario Ernie Bot: ora lo sviluppatore di TikTok ha in mano anche il chatbot più utilizzato in tutta la cina ...

Il piano della Cina per conquistare il mondo grazie a TikTok, dati e intelligenza artificiale - Il piano della cina per conquistare il mondo grazie a TikTok, dati e intelligenza artificiale - I dati degli utenti su TikTok, gli investimenti sull'intelligenza artificiale, il record di utenti del chatbot AI di ByteDance. Il piano della cina per conquistare il mondo.

La Cina mostra i «robot-cani» da guerra nelle esercitazioni in Cambogia - La cina mostra i «robot-cani» da guerra nelle esercitazioni in Cambogia - L'esercito cinese, durante una delle più grandi esercitazioni congiunte con le forze cambogiane in un centro di addestramento remoto nella provincia centrale di Kampong Chhnang, ...