Il capo dello stato uscente Luis Abinader vince le presidenziali in Repubblica Dominicana

L’incertezza sulla sorte di Nikolaj Patrushev è durata solo un pomeriggio. L’ex segretario del Consiglio di Sicurezza russo è stato nominato assistente del presidente russo Vladimir Putin. Patrushev resterà a […] The post Mosca , arrestato per ...

Durante i servizi notturni di controllo del territorio gli agenti delle volanti della Questura di Catania, sono intervenuti in via Capo Passero , nei pressi di uno stabile dove notoriamente vengono spacciate sostanze stupefacenti. Gli agenti, ...

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a causa dello schianto dell'elicottero sul quale viaggiavano. La conferma arriva ...

Lui e lei che decidono di uscire insieme, ancora una volta, dopo il lavoro e di trascorrere la serata in quel locale a pochi metri da via Veneto passato alla storia delle cronache mondane. Lui e lei..

Il capo dello stato uscente Luis Abinader, fautore della linea dura sull'immigrazione da Haiti, è stato rieletto per un nuovo mandato di quattro anni nel primo turno delle presidenziali del 19 maggio.