Ieri in Campania | rivolta al carcere di Benevento Quattro giovani morti sulle strade campane

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 19 maggio 2024. Avellino – Folla delle grandi occasioni alla cerimonia di Chiusura dell’Anno Giubilare Verginiano indetto in occasione del IX Centenario della Fondazione di Montevergine, iniziato lo scorso 28 maggio 2023. (LEGGI QUI)– Disordini sono scoppiati, nella mattinata di oggi, nella casa circondariale di Capodimonte. Alcuni detenuti avrebbero inscenato una manifestazione di protesta per sedare la quale un agente della penitenziaria sarebbe stato ferito non gravemente. (LEGGI QUI) Caserta –I trenello scontro di Villa Literno, nel Casertano, sono Filomena Del Piano, 20 anni di Aversa; Dimitri Tammaro Iannone, 25 anni, nato in Ucraina e residente a Villa Literno e Robert Badica, 23 anni, nato ...