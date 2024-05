I fiumi di denaro - la spartizione del port - il declino di Spinelli e il boom di Aponte Cosa c’è davvero dietro l’inchiesta dei pm di Genova che ha portato all’arresto di Toti

13.35 Non è stata ancora fissata la data dell'interrogatorio di Toti , ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione in Liguria, Lo ha detto il suo legale Savi riferendo che Toti sta lavorando "alacremente"alla sua difesa. Oggi ...

Appendino a Genova: centrodestra deve chiedere dimissioni di Toti - Ex sindaca di Torino e attuale deputata e vicepresidente M5S Chiara Appendino a genova: centrodestra deve chiedere dimissioni di toti ...

Appendino (M5s): “In un Paese normale Toti già dimesso, ora alleanza sui temi per battere la destra” - Appendino (M5s): “In un Paese normale toti già dimesso, ora alleanza sui temi per battere la destra” - La vicepresidente dei 5 Stelle: "In Liguria un sistema malato, non ci arrendiamo a una politica fatta di yacht e caviale". Orlando "La questione non sono i nomi" ...

Un panino dedicato a Toti e Spinelli, a Bologna il menu giudiziario è servito - Un panino dedicato a toti e Spinelli, a Bologna il menu giudiziario è servito - Proposto dal locale Fermento nel quartiere della Bolognina: e in lista si trovano anche il Diabolik e il Fassino ...