Holden lo ha fatto per te Amici 23 - Sarah non ne aveva idea e lo scopre solo dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono giorni intensi e carichi di emozioni perToscano, la cantante di Vigevano che ha trionfato ad ‘di Maria De Filippi’. Entrata decisamente in sordina all’interno del programma,è cresciuta notevolmente nel corso delle puntate, superando ogni aspettativa e vincendo il talent show in onda su Canale 5. Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Sono molto fiera di me e del percorso che ho”, ha detto fresca diall’agenzia Adnkronos. Il punto della svolta perè arrivato grazie ad un confronto decisivo con la sua coach, Lorella Cuccarini che l’ha messa alle stretteuna performance poco convincente. “una gara cover Lorella mi ha convocata e mi ha detto: ‘se tu continui così, io al serale non ti ci porto’. ...