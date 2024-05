(Di lunedì 20 maggio 2024)hato l'instoredel suo prossimo EP, che sarà presentato, in, invece, il prossimo novembre.

Holden annuncia il tour di presentazioni di Joseph: dove incontrare il finalista di Amici - Holden annuncia il tour di presentazioni di joseph: dove incontrare il finalista di Amici - Finalista ad Amici, dove è stato il secondo dei quattro eliminati tra i cantanti, durante la finale di sabato sera, Holden comincerà a girare l'Italia per il suo instore di presentazione del suo EP ...

Holden pubblica un Ep e parte per il suo primo tour - Holden pubblica un Ep e parte per il suo primo tour - MILANO - È un debutto live importante quello di Holden il prossimo autunno con il suo HOLDEN tour 2024, undici appuntamenti dal vivo in alcuni dei più conosci ...

Amici 23, il primo Tour di Holden, ecco le date - Amici 23, il primo tour di Holden, ecco le date - Esce il 24 maggioil nuovo EP joseph. 19 instore attendono HOLDEN in tutta Italia, Il nuovo singolo “RANDAGI” ha già oltre 1.5 M di stream audio/video. È un debutto live importante quello di Holden il ...