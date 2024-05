Ho avuto delle perdite rosa | l’anello potrebbe non aver funzionato?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Buonasera, mi chiamo Alice, ho 24 anni e utilizzo Nuvaring da un anno. Ho rimossoil 2 Aprile dopo le 3 settimane di utilizzo, nel giorno e ora corretti, houn rapporto non protetto il giorno dopo (dato che sapevo che l’effetto contraccettivo persiste nella settimana di pausa), e due giorni dopo il rapporto mi si è verificato il sanguinamento da sospensione. Ho inserito un nuovo anello il 9 aprile, nel giorno giusto e all’orario giusto, e non ho piùrapporti. Il 21 aprile nel pomeriggio holeggere. Ma avevo sostenuto due esami all’università, quindi ero particolarmente stressata. Questepossono essere dovute alla settimana parecchio stressante o devo preoccuparmi chenon abbiae io sia incinta? Ho anche estrattoper verificare che non fosse rotto, ed era integro. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.